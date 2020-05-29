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- Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu
Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu
- DHA
- 29.05.2020 - 11:51
Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki GSM operatörü bayisine gelen T.T., telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisi sahibi O.B. ile tartıştı.
Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan T.T., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle tekrar iş yerine döndü.
Müşteriler olduğu sırada elinde tüfekle iş yerine giren T.T., paniğe neden oldu.
Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu VİDEO
POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Bu sırada müşteri olarak içeride bulunan, Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru E.A., T.T.'ye müdahale ederek, elindeki tüfeği alıp, etkisiz hale getirdi.
PARA CEZASI ALDI
Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, gelen ekiplere alkollü olduğu da belirlenen T.T.'yi teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemleri süren T.T.'ye, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 866 lira idari para cezası uygulandı.