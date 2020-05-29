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    Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu

    Altındağ ilçesinde, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle basan şüpheli, bu sırada içeride bulunan sivil polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 11:51
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    Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki GSM operatörü bayisine gelen T.T., telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisi sahibi O.B. ile tartıştı.

    Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan T.T., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle tekrar iş yerine döndü.

    Müşteriler olduğu sırada elinde tüfekle iş yerine giren T.T., paniğe neden oldu.

    Ankara'da sivil polis tüfekli şüpheliyi durdurdu VİDEO

    POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Bu sırada müşteri olarak içeride bulunan, Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru E.A., T.T.'ye müdahale ederek, elindeki tüfeği alıp, etkisiz hale getirdi.

    PARA CEZASI ALDI

    Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, gelen ekiplere alkollü olduğu da belirlenen T.T.'yi teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemleri süren T.T.'ye, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 866 lira idari para cezası uygulandı.

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