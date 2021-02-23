Euro
8.5462
0.16%
Dolar
7.0307
0.14%
Altın
408.17
-0.01%
Borsa
1.524
-1.7%
Bitcoin
350.700
-10.99%
EXEN Coin
16.15
-3.75%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ankara'da sobaya tiner döken işçiler ölümden döndü

    Ankara’da bir asansör firmasında çalışan 2 işçi, sobaya döktükleri tinerin parlaması sonucu yanarak yaralandı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sobaya tiner döken işçiler ölümden döndü

    Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir asansör firmasında meydana gelen olayda, soğuk havada üşüyen çalışanlardan biri, iş yerinde bulunan sobaya daha iyi ısıtması için tiner döktü.

    Dökülen tiner parlarken, sobanın yanında duran 2 çalışan alevlerin arasında kaldı.

    ARKADAŞLARI SÖNDÜRDÜ

    Yanan çalışanları kurtarmak için yardımına koşan mesai arkadaşları, çalışanların üzerindeki ateşi güçlükle söndürebildi.

    Yaralanan işçiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

    Ankara soba tiner

    Sobaya tiner döktüler VİDEO

    Ankara soba tiner

    Ankara soba tiner

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir