Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Çankaya ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan sürücüye ceza kesildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kurtuluş kavşağında polis noktasını görünce otomobiliyle kaçmaya başlayan Kemal P., yaklaşık 5 kilometre sonra Altındağ ilçesi Gültepe TOKİ bloklarında yakalandı.

10 BİN TL CEZA

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye, “dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve maskesiz sokağa çıkmak” suçlarından yaklaşık 10 bin TL’nin üzerinde ceza yazıldı.

Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza İZLE

ARAÇTA UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ

Ayrıca polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.