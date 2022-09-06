Petrol
93.4
-2.44%
Euro
18.062
-0.17%
Dolar
18.2222
0.04%
Altın
998.6
-0.32%
Borsa
3391
0.98%
Bitcoin
362.950
-0.54%
BTXN Coin
5.06
-0.78%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Ankara'da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımda aydınlatma direğinin yanında 3 yaşlarında erkek çocuk cesedi bulundu.
    • 06.09.2022 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu

    Sabah saatlerinde Ankara Keçirören'in 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    3 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu belirtildi

    Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    "Bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler"

    Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden,  DHA'ya yaptığı açıklamasında sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu" dedi.

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #1

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #2

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #3

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #4

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #5

    Ankara da sokakta bir çocuğa ait ceset bulundu #6


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Bosna Hersek ile Türkiye arasına kimlikli seyahat dönemi
    Gündem

    Bosna Hersek ile Türkiye arasına kimlikli seyahat dönemi

    Ahmet Nur Çebi: TFF yemeğine Josef ile gideceğim
    Futbol

    Ahmet Nur Çebi: TFF yemeğine Josef ile gideceğim

    Görüş Bildir