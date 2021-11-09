Ankara'da sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Ankara'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yapan 5 şüpheli tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.