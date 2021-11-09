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- Ankara'da sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Ankara'da sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Ankara'da, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 09.11.2021 - 09:20
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:09
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya mecralarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yapan 5 şüpheli tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları sürüyor.