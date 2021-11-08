Alışveriş için kasaya yönelen genç kadın, arkasındaki şahsı sosyal mesafe konusunda uyarınca kavga yaşandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ankara'daki bir mağazaya alışveriş için giden 34 yaşındaki Fatma Koçak, ödeme yapmak için kasaya yöneldi.

Ödeme için sıraya giren Koçak, arkasında duran Emrah A.'ya sosyal mesafeye dikkat etmesi yönünde uyarıda bulundu.

"MAĞAZANIN DA DIŞINA ÇIKALIM MI"

Emrah A., "Mağazanın da dışına çıkalım mı?" diyerek tepki gösterdi.

İkili arasında başlayan münakaşa, mağazanın dışında da devam ederek gittikçe büyüdü.

Ankara'da sosyal mesafe kavgası VİDEO

YUMRUK SALLADI

Yaşanan arbedede Fatma Koçak, Emrah A.'nın salladığı yumruktan kendini geri çekerek son anda kurtuldu.

Fatma Koçak'ın, Emrah A. ve eşi ile tartışması, güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen alışveriş merkezi önünde de devam etti.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Güvenlik görevlilerinin sakinleştirmeye çalıştığı taraflar, bir süre sonra gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

"KRONİK RAHATSIZLIĞIMI BELİRTEREK RİCA ETTİM"

Fatma Koçak, "Bu kişi kinli bir şekilde ‘mağazanın da dışına çıkalım mı?’ dedi. Ben kronik rahatsızlığım olduğunu belirterek tekrar rica ettim. Bunun üzerine o lafı tekrarladı. Ben de bunun üzerine ‘çıksanız iyi olur’ dedim. O da bunun üzerine hakaret içerikli bir kelime kullanarak ‘Bu mağazayı satın alırım’ dedi. Ben bu kadar güzel şekilde yaklaşınca bu tepkiyi alınca o şahsın sağlıklı olmadığını düşündüm ve kasaya doğru gidip yardım istedim. Güvenlikçiler gelene kadar kasanın yan tarafına geçtim. O sırada o kişinin eşi yanıma geldi ve ‘Eşim adına sizden özür dilesem olmaz mı?’ dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Bir süre sonra bunların yürüyerek dışarı çıktığını gördüm. Güvenliğin onları bırakmamasını istedim. Ona rağmen durmadı, gitmeye çalıştı."

"BENİ ÖLDÜRECEKMİŞ GİBİ BAKTI"

"O şahıs iki eliyle göğsümden beni itekledi. Ben de o sırada hırslandım ve sırtından itekledim. Daha sonra döndü ve kin ve sinirle o kadar korktum ki sanki beni öldürecekmiş gibi bakışları vardı ve o sırada alttan bir yumruk salladı, ben de onu hissederek bir anlık refleksle kendimi geri çektim. Yumruğu elime çarptı ve telefon yere düştü. Daha sonra polisler geldi ve bizi ayırdılar ve durumu onlara anlattım. Onların gitmelerini de ben engelledim, gitmelerine kesinlikle izin vermedim. Polisler daha sonra bizi ayrı araçlarla karakola götürdüler. Onlardan şikayetçi oldum. Benim onurum, gururum ve haysiyetim kırıldı." dedi.