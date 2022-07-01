Ankara'da su basan evinde can veren Busenur'un akrabası da sel kurbanı

Ankara'da sel sularının bastığı binada hayajtını kaybeden Busenur Doğanay'ın akrabasının da selde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sel sularının bastığı bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Altınok, "Sel suları, arazinin coğrafi yapısı dolayısıyla caddeyi aşıyor buradaki zemin kata ulaşıyor. Kızımız annesini arıyor 'anne eve su basıyor' diyor. Çıkamıyor 20 yaşında kızımız. Enterasan, geçen haftalarda ölen vatandaşımızla yakın akraba, kader. Altyapının hızla yapılması lazım, yağmur kanalların hızla yapılması lazım. Bir de mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanalarının temizlenmesi, olmayanların da acilen yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

Muhtar Çelik: "Kızımızı kurtarmadık"

DHA'nın haberine göre; İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, olayın çok hızlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler" ifadelerini kullandı.

"Eşime çocuğu al çık, canınızı kurtarın dedim"

Aynı sokakta oturan Adnan Ceylan, kendi evini de su bastığını ve eşine çocuğu alıp evden çıkmasını söylediğini aktardı. Yağmur suyunun tahliye olması amacıyla evlerinin altında kuyu bulunduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Her yağmurda böyle oluyor. Çünkü binamızın altında 3-4 tane kuyu var. Gelen suyu tahliye etsin diye bende kuyu yaptım. Ama son afette fayda etmedi, yapacak bir şey yok. Ben olayı duyunca eşimi aradım kapının, pencerenin kırıldığını söyledi. 'Çocuğu al çık, canınızı kurtarın' dedim. Her iki katta kullanılmaz durumda görüyorsunuz. Kaç kez gittik belediyeye dilekçe verdik ama sonuç çıkmadı. Bizim burada alt yapı problemi var, belediyelik sorun var. İlla can kaybı mı olması gerekiyordu?"





"Babası yaşıyor diye biliyor"

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

"Suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştık"

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

AFAD: "221 ihbarda bulunuldu"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" denildi.