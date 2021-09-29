Ankara'da şüpheli ölüm: Ellerini bağlayıp ağzına havlu tıkadılar

Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan kargo çalışanı Erşan Aydemir'in vücudunda darp izleri belirlendi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve kargo firmasında kuryelik yapan Erşan Aydemir, sabah işe gitmeyince iş arkadaşlarını meraklandırdı.

Bunun üzerine Aydemir'in Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine giden kişiler, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

AİLESİNİN ZOR ANLARI

Ölüm haberini alan Aydemir'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aydemir'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı. Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.