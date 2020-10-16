Suriye uyruklu vatandaşlardan baskı ve tehditler ile para alan çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyesi 4 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet, zorla şahısların paralarını alıkoyan çetelere göz açtırmıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu vatandaşlardan baskı ve tehdit yoluyla para alındığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde yaşayan maddi durumu iyi olan Suriyeli vatandaşların hedef alındığı tespit edildi.

HARAÇ ÇETESİNİN ADRESLERİ BELİRLENDİ

Araştırmada, Suriye uyruklu vatandaşlardan düzenli aralıklarla haraç alan 4 kişilik çetenin adresleri belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 kişi, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.

Ankara'da Suriyelilerden haraç toplayan çeteye operasyon: 4 gözaltı ViDEO

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Evlerde yapılan aramalarda, silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





