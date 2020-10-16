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- Ankara'da Suriyelilerden haraç toplayan çeteye operasyon: 4 gözaltı
Ankara'da Suriyelilerden haraç toplayan çeteye operasyon: 4 gözaltı
- DHA
- 16.10.2020 - 11:02
- Güncelleme : 16.10.2020 - 11:02
Emniyet, zorla şahısların paralarını alıkoyan çetelere göz açtırmıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu vatandaşlardan baskı ve tehdit yoluyla para alındığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde yaşayan maddi durumu iyi olan Suriyeli vatandaşların hedef alındığı tespit edildi.
HARAÇ ÇETESİNİN ADRESLERİ BELİRLENDİ
Araştırmada, Suriye uyruklu vatandaşlardan düzenli aralıklarla haraç alan 4 kişilik çetenin adresleri belirlendi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 kişi, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.
Ankara'da Suriyelilerden haraç toplayan çeteye operasyon: 4 gözaltı ViDEO
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Evlerde yapılan aramalarda, silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.