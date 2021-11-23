Taksi şoförü ile önünde duran bir otomobilin sürücüsünün yumruk yumruğa kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Çatalca Sokak üzerinde, taksi şoförü ile önünde duran bir otomobilin sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti.

Yol ortasında dakikalarca süren kavga, vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

KAVGA KAMERADA

İki sürücünün trafikteki kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ankara'da sürücülerin kavgası VİDEO

