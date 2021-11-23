Euro
13.3708
4.28%
Dolar
11.8795
4.15%
Altın
687.1
3.74%
Borsa
1.773
1.02%
Bitcoin
662.005
2.08%
BTXN Coin
20.98
0.72%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Ankara'da sürücülerin kavgası

    Taksi şoförü ile önünde duran bir otomobilin sürücüsünün yumruk yumruğa kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sürücülerin kavgası

    Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Çatalca Sokak üzerinde, taksi şoförü ile önünde duran bir otomobilin sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti.

    Yol ortasında dakikalarca süren kavga, vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

    KAVGA KAMERADA

    İki sürücünün trafikteki kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Ankara'da sürücülerin kavgası VİDEO

    Ankara da sürücülerin kavgası #1

    Ankara da sürücülerin kavgası #2

    Ankara da sürücülerin kavgası #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir