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    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi

    Kendisine “yapma ağabey” diyen genci öldüresiye döven sürücüyü, yaşlı bir adam durdurdu. Olay yerinden kaçan sürücü için polis çalışma başlatırken, yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 10:20
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    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde iki araç sürücüsü, trafikte sözlü tartışma yaşadı.

    Araçlarından inen sürücülerin tartışması kavgaya dönüştü.

    Vuran kişiye defalarca “yapma ağabey” dedi

    Siyah renkli araçtan inen orta yaşlardaki erkek şahıs, beyaz renkli otomobili kullanan genci darbetti.

    Gencin yüzü gözü kan içinde kalırken, kendisine vuran kişiye “yapma ağabey” dediği duyuldu.

    Yüzünü kaputa dayayıp dövdü

    Gencin yardım talebine rağmen saldırmaya devam eden şahsa çevreden yetişenler müdahale etti.

    Saldırdığı gencin yüzünü aracın kaputuna süren şahıs, akan kanlara rağmen şiddetini sürdürdü.

    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi VİDEO

    “Ne oluyor lan orada?”

    Darbedilen gencin ayakta duracak hali kalmazken, birçok kişinin olayı uzaktan seyrettiği görüldü.

    O anlarda 70 yaşlarındaki bir vatandaş, “Ne oluyor lan orada?” diyerek saldırgan şahsa müdahale etti.

    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi #1

    Son sürat kaçtı

    Yaşlı adamın yardımına bir kişi daha koştu ve genci döven sürücüye müdahale edildi.

    Müdahalenin ardından aracına hızla binen saldırgan, olay yerinden son sürat uzaklaştı.

    Yaralı genç ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi #2

    Saldırgan sürücü aranıyor

    Gencin durumunun iyi olduğu belirtilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı.

    Bu arada 06 MDA 03 plakalı aracın saldırgan sahibi, polis tarafından aranıyor.

    Ankara’da sürücünün şiddetini yaşlı adam önledi #3


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