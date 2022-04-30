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Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı

Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı

Bir koca, içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yandı.