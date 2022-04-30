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    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı

    Bir koca, içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yandı.
    • 30.04.2022 - 16:25
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    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı

    Görüntüler Ankara’nın Keçiören ilçesinden…

    Atapark Mahallesi’nde bir koca, sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı.

    Şoför kaçtı

    Saldırı sonucu sürücü kaçarken, aracın da camı kırıldı.

    İHA’nın haberine göre iki taraf da, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

    O an

    Öte yandan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı #1

    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı #2

    Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı #3


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