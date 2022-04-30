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Ankara’da taciz iddiası: Araca sopa ile saldırdı
Bir koca, içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yandı.
- 30.04.2022 - 16:25
Görüntüler Ankara’nın Keçiören ilçesinden…
Atapark Mahallesi’nde bir koca, sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı.
Şoför kaçtı
Saldırı sonucu sürücü kaçarken, aracın da camı kırıldı.
İHA’nın haberine göre iki taraf da, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
O an
Öte yandan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.