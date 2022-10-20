Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

Ankara'da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bala ilçesinde bir tırda 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.