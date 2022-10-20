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    Ankara'da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bala ilçesinde bir tırda 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
    • 20.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:57
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    Ankara'da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

    Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Mersin'den yola çıkan bir tır takibe alındı.

    Yaklaşık 500 kilometrelik takibin ardından Bala'daki kontrol noktasında durdurulan tırda, tütün köpeği Patik eşliğinde arama yapıldı.

    21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

    Aramada, 21 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre makaronlara el konuldu, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ankara da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi #1

    Ankara da takip sonucu 21 milyon 600 bin makaron ele geçirildi #2


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