Ankara'da takla atan otomobildeki 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İHA
Ankara'nın Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde başka bir aracın sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
2 yaralının durumu ağır
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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