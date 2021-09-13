Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi’nde Serdar Erol isimli şahıs, taksi durağında bulunan kardeşi Ahmet Erol’a 6 el ateş etti. Ahmet Erol, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde, 11 Eylül Cuma akşamı Serdar Erol (45), alacak verecek meselesi yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet Erol’un (43), babasının çalıştığı taksi durağında olduğunu öğrendi.

Serdar Erol, durağa gidip yanındaki silahla kardeşi Ahmet Erol’un üzerine 6 el ateş etti.

Kurşunlar taksiye isabet ederken, Serdar Erol olay yerinden kaçtı.

Ahmet Erol, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Serdar Erol'un ateş ettiği, Ahmet Erol'un da panik içinde kurşunlardan kaçtığı anlar yer aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ahmet Erol'un şikayeti üzerine gözaltına alınan Serdar Erol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’da, taksi durağında kardeşine silahla saldırdı VİDEO



“ÜZERİME KURŞUN YAĞDIRDI”

Ağabeyi ile uzun yıllardır görüşmediğini belirten Ahmet Erol, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Olaydan 40 dakika önce bir kişi yanıma gelerek, ağabeyim adına benden 20 bin lira istedi. Vermeyeceğimi söyleyince, beni tehdit etti. Kısa bir süre sonra gelen ağabeyim, 'seni öldüreceğim' diyerek, üzerime kurşun yağdırdı. Ben de panikle kaçmaya başladım. O sırada 6 el ateş etti. Olaydan yara almadan kurtuldum. Kendisinden şikayetçi oldum ve tutuklandı.”