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    Ankara'da taksi durağında kavga

    Taksicilerle arasında tartışma çıkan bir şahıs, arabadan çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 16:59
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    Ankara'da taksi durağında kavga

    Ankara’nın Çankaya ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde, bir kişi ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

    POMPALIYLA TERÖR ESTİRDİ

    Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen kişi, arabanın arka kapısından çıkardığı pompalı tüfekle havaya ateş etti. Olayda yaralanan olmazken yaşanan o anlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da taksi durağında kavga ViDEO

    Ankara da taksi durağında kavga #1

    Ankara da taksi durağında kavga #2

    Ankara da taksi durağında kavga #3

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