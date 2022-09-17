Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.052
0.09%
BTXN Coin
8.19
10.22%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Ankara'da taksimetre ücretini ödemeyen yolcular, şoföre saldırdı

    Altındağ ilçesinde, taksiye binen kişiler, yolculuk sonunda ücreti ödemek istemedi. Ücreti almak isteyen şoför, yolcular tarafından tekme tokat darbedildi.
    • 17.09.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da taksimetre ücretini ödemeyen yolcular, şoföre saldırdı

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Çalım Sokak'ta dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü Ferhat Özdemir, aracında bulunun 3 yolcudan taksimetre ücretini alamayınca tartışma çıktı.

    Taksiyi taşladılar

    Tartışmanın kısa sürede alevlenip kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan inen yolcular taksinin üzerine yolda buldukları taşları atmaya başladı.

    Ankara'da taksimetre ücretini ödemeyen yolcular, şoföre saldırdı VİDEO

    Şoförü darbettiler

    Bununla da yetinmeyen saldırganlar Özdemir’e taşlarla saldırarak tekme tokat dövmeye başladı. Çevre esnafın araya girerek sonlandırdığı kavgada saldırgan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

    Vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanan Ferhat Özdemir ise hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Biri erkek ikisi kadın olan saldırganların yakalanmasına yönelik ise çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Ankara da taksimetre ücretini ödemeyen yolcular, şoföre saldırdı #1

    "Taksiciyi paramparça edip dövdüler"

    Kavgaya şahit olan esnaflardan Şakir Akyol, “Dün taksinin içerisinden inenler taksiciyi paramparça edip dövdüler. Taksici yolcuları buraya kadar getirmiş. Yolcular da parayı vermemiş. Taksicini arabasına kayalarla, taşlarla saldırdılar. Saldıranlardan ikisi kadın birisi erkekti. Kadınlar para vermemek ve ortalığı karıştırmak için ‘Üzerimize zorla araba sürdüler’ dedi. Taksicinin sıyırıkları vardı. Hastaneye gitti. Burada elini yüzünü yıkadık. Durumu kötüydü” ifadelerini kullandı.

    "Kaburgasında kırık oluşmuş"

    Kavgayı ayıran esnaflardan Kenan Kurçeren ise, “Taksinin durduğunu gördüm. Sonra da bir kadın ve erkeğin taksiciye saldırdığını gördüm. Taşları yerden alıp taksinin üzerine attılar. Sonra da taksiciye vurdular. Araya girip ayırdık. Taksi ücretini ödememişler. Ardında da tartışma çıkıyor. Taksiciyi darp ediyorlar. Kaburgasında kırık oluşmuş taksicinin. Saldırganlar da bizim telefonla videoya çektiğimizi görünce kaçtılar” dedi.

    Ankara da taksimetre ücretini ödemeyen yolcular, şoföre saldırdı #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta kız çocuğuna taciz anı kamerada

    TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi?
    Gündem

    TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi?

    Görüş Bildir