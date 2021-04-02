- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ankara’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Kazada, taksinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
- İHA
- 02.04.2021 - 04:39
Ankara Eskişehir Yolu'nda, Eskişehir istikametine ilerleyen 06 T 0073 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Çolakoğlu’na çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.