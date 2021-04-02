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    Ankara’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Eskişehir Yolu 24. Kilometre çıkış istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye taksi çarptı. Kazada, taksinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 04:39
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    Ankara’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Ankara Eskişehir Yolu'nda, Eskişehir istikametine ilerleyen 06 T 0073 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan Çolakoğlu’na çarptı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan Çolakoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Ankara’da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti #1

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