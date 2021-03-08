Ankara'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren cani koca tutuklandı

Cinayetten sonra komşusunu arayarak "Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet" diyen koca, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Önceki akşam Ankara’nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine gelen inşaat işçisi Zeynel Korkmaz (38) ile eşi Reyhan Korkmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynel Korkmaz, mutfaktan bıçak alarak eşini kovalamaya başladı. Reyhan Korkmaz, yatak odasına kaçtı.

4 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Ancak Zeynel Korkmaz, eşini yatak odasında yakalayarak boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, o anlara şahit olan 4 çocuk çığlık atarak yardım istedi.

Zeynel Korkmaz da panikle evden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Reyhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Reyhan Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı kapsamlı arama çalışması sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak, gözaltına aldı.

“ÇOCUKLAR, 'ANNEMİ KURTARIN' DİYE YALVARIYORDU”

Ailenin komşusu Suat Tosun, "Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm. Çocuklar bana 'annemi kurtar' diye yalvarıyordu. Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yöneticiyi arayarak beni istedi. Bana da 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dedi. Biz de bugün çocukları yurda teslim ettik. Çocuklar için çok kötü bir durum. Gerçekten çok üzüldük." dedi.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDI

Öte yandan Zeynel Korkmaz'ın, başka bir kadınla da dini nikahlı olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Zeynel Korkmaz'ın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Zeynel Korkmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, suçunu kabul ederek cinnet getirip cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin biri lise, üçü ise ilkokulda eğitim gören çocuklarının çeşitli yurtlarda koruma altına alındığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeynel Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİLEKÇE VERİP KALDIRTTI

Bu arada Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkında 21 Ekim 2020'de uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Ancak Reyhan Korkmaz'ın, 9 Şubat 2021'de mahkemeye dilekçe ile başvurarak eşi hakkındaki uzaklaştırma kararını kaldırttığı belirlendi.