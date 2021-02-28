Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
343.553
-1.56%
EXEN Coin
16.59
0.54%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Ankara'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

    Sabahın erken saatinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı komşusunu öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 28.02.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

    Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan O.D., sabahın erken saatlerinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız eden komşusu S.B. ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine evine giderek av tüfeğini alan O.D., S.B.'ye iki el ateş ederek yaraladı.

    EVDE GİZLENİRKEN YAKALANDI

    Ağır yaralanan S.B., kaldırıldığı Nallıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    Olay sonrası evde gizlendiği belirlenen O.D., Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü #1

    TUTUKLANDI

    O.D., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Ankara da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir