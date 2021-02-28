Ankara'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Sabahın erken saatinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı komşusunu öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan O.D., sabahın erken saatlerinde motorlu testere çalıştırarak kendisini rahatsız eden komşusu S.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evine giderek av tüfeğini alan O.D., S.B.'ye iki el ateş ederek yaraladı.

EVDE GİZLENİRKEN YAKALANDI

Ağır yaralanan S.B., kaldırıldığı Nallıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası evde gizlendiği belirlenen O.D., Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

O.D., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.