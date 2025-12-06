Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suçlularla mücadele, yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Ankara'da da vatandaşın güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan ekipler, başarılı bir operasyonda daha imza attı.

Kentte tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"ŞÜPHELİLERDEN 20'Sİ TUTUKLANDI"

Paylaşımında 25 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 5 milyar 718 milyon TL değerinde hesap hareketliliğinin bulunduğunu duyurdu.

Şüphelilerden 20'sinin tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarmamızın operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.



Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

"VATANDAŞLARIMIZA AİT MAL VARLIKLARINI TEHDİT VE BASKIYLA ALDIKLARI BELİRLENDİ"

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

"403 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 milyon TL değerinde; 102 adet ev/arsa, 41 adet araç/tarım aracı ile 523 adet banka hesabına el konuldu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"