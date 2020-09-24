Ankara'da telefon dolandırıcıları 858 bin liralık vurgun yaptı

Ankara'da telefon dolandırıcıları 858 bin liralık vurgun yaptı

Dolandırıcıların arabasında yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

Ankara'da iki telefon dolandırıcısı, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak üç kişiyi kandırdı.

Dolandırıcılar, kamuyu toplamda 858 bin lira zarar uğrattı. Polis, dolandırıcıları durdurmak üzere harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri, dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı.

KENDİLERİNİ SAVCI OLARAK TANITTILAR

Yapılan araştırmada dolandırıcıların Ali S. ve Yusuf Ç. isimli zanlılar oldukları anlaşıldı.

İkili vatandaşları arayarak kendilerini önce polis ya da savcı olarak tanıttı ardından da terör örgütünün banka hesaplarındaki paralara ulaştığı yalanıyla vatandaşı kandırdı.

Ankara'da telefon dolandırıcıları 858 bin TL vurgun yaptı ViDEO

858 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılar kiminin banka hesaplarındaki parayı çektirdi, kimine kredi aldırdı. Daha sonra paralar dolandırıcıların belirledikleri adreslerde teslim alındı.

İki dolandırıcı toplamda 858 bin liralık vurgun yaptı. Bütün mağdurlar parayı verdikten sonra dolandırıldığını anladı.

TUTUKLANDILAR

İş işten geçmeden şikayetçi olundu, polis Ali S. ve Yusuf Ç.’nin kullandığı aracı tespit etti. Araç, Ankara’dan Aksaray istikametine giderken yakalandı.

Polis paraları bulmakta zorlanmazken; araçta ve zanlılar üzerinde yapılan aramalarda paralar çıktı. Zanlılar Ali S. ve Yusuf Ç. gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.