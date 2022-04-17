Ankara’da temizlik görevlisi, para dolu çantayı sahibine teslim etti

Alışveriş merkezinde unutulan ve içinde 45 bin lira olan çantayı bulan temizlik görevlisi Musa Yılmaz, durumu yetkililere bildirerek çantanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Musa Yılmaz (29), lavaboları temizlediği sırada bulduğu para dolu çantayı, alışveriş merkezinin yetkililerine bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucu, çantanın H.G.’ye ait olduğu tespit edildi.

DHA’nın haberine göre; alışveriş merkezine çağrılan H.G.'ye içinde 45 bin TL olan çanta teslim edildi.

“Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm”

Yılmaz ise alışveriş merkezi yönetimince 'ayın personeli' seçilerek teşekkür belgesine layık görüldü.

Musa Yılmaz, "Rutin temizliğimi yaptığım sırada lavabonun kenarında çanta buldum. Önce ne yapacağımı bilemedim, merak ettim. Ardından yetkili amirime bilgi verdim, çantayı teslim ettim. Daha sonra alışveriş merkezi yetkilileri çantanın sahibine ulaştılar. Çantanın sahibi bana çok teşekkür etti. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam aynı duyarlılığı gösteririm." dedi.

“Çantayı eline alınca haliyle bir ferahlama yaşadı”

Alışveriş merkezi İşletme Müdürü Emre Arslan ise, "Musa Bey rutin temizlik kontrolleri esnasında lavabo kenarında bir çanta buluyor. Çantanın içerisinde yüklü bir miktar para olduğunu tespit ediyoruz. Musa, yetkili kişilere ulaşarak çantayı teslim ediyor. Ziyaretçimizin çantayı kaybolduğuna dair başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim ettik. Sahibi endişeli olarak danışma bölümümüze geldiği için çantayı eline alınca haliyle bir ferahlama yaşadı. Çantada 45 bin TL olduğunu biliyoruz. Bu sayede Musa Bey bizlere ciddi bir geri bildirimde bulunmuş oluyor. Bu yüzden böyle özverili arkadaşlara sahip olduğumuz ve birlikte çalıştığımız için açıkçası sevinçliyiz ve mutluyuz." diye konuştu.

Çantanın bulunması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan H.G. de Yılmaz'a teşekkür etti.