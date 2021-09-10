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    Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonu: 23 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • İHA
    • 10.09.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 09:45
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    Ankara'da terör örgütü MLKP operasyonu: 23 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Karar üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

    17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 23 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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