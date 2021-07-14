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    Ankara’da ters yöne giden sürücü

    Konya yolunda otomobiliyle ters yönde giderek, trafiği tehlikeye düşüren sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kilometrelerce ters yönde giden sürücü, tepki çekti.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 13:24
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    Ankara’da ters yöne giden sürücü

    Ankara-Konya yolunun Gölbaşı mevkisinde otomobiliyle ters yönde giden sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

    Trafiğin yoğun olduğu yolda Konya'ya doğru ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünü gören sürücüler, panik yaşadı.

    Sürücüler, kaza riski oluşturan sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı.

    Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti.

    “BUNLAR YÜZÜNDEN KAZA OLUYOR”

    Bu sırada kendi şeridinde Konya yönüne giden başka sürücü, karşı şeritte ters yönde giden sürücüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Görüntüde sürücünün, "Bunlar yüzünden kaza oluyor. Ters yönde nasıl gidiyor? Karşıdan arabalar geliyor, ne olacak şimdi? Vallahi kaza yapacak" dediği duyuldu.

    Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir süre ters yönde yola devam edip, gözden kayboldu.

    Ankara’da ters yöne giden sürücü VİDEO

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #1

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #2

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #3

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #4

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #5

    Ankara’da ters yöne giden sürücü #6

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