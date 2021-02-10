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    Ankara'da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

    Çöp kamyonu ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 15:17
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    Ankara'da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Zir Vadisi çöp döküm sahası yakınında, 06 HE 1702 plakalı çöp kamyonu ile 53 K 3280 plakalı tır çarpıştı.

    Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    6 YARALI

    Çöp kamyonunda bulunan 3 kişi ile tırda bulunan 3 kişi yaralandı. Şoför mahalline sıkışan yaralılar, Sincan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

    Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

    Kazanın, çöp kamyonlarından dökülen atıklar nedeniyle yolun kayganlaşmasından meydana geldiği değenlendiriliyor.

    Başkent'te tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

    Ankara da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı #1

    Ankara da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı #2

    Ankara da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı #3

    Ankara da tır ile çöp kamyonu çarpıştı: 6 yaralı #4

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