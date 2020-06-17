Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü öldü

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22 yaşındaki genç sürücünün aile, olay yerinde sinir krizi geçirirken; tır şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde olan Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı tıra; 22 yaşındaki Zeki E., kullandığı 38 DE 132 plakalı otomobille arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı tırın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

İhbar üzerine Ankara çevreyolu Gölbaşı istikametine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan uzun süren çalışmalar sonucunda Zeki E.'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen ailesi, Zeki E.'nin ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirdi.