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İki kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Osman Erdem yönetimindeki 06 BGH 23 plakalı tır, Hamzalar Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Abdurrahman Demir'in kullandığı 06 GF 3945 plakalı midibüs ile çarpıştı.

2 ÖLÜ 3 YARALI

Kaza sonucu midibüste bulunan yolculardan Mesut Kaya ve Sedat Özcan yaşamını yitirirken, yaralanan iki sürücü ile Şeref Akyıldız sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Osman Erdem, tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı