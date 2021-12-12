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    Ankara'da trafiği tehlikeye atan makas kamerada

    Bir sürücünün kendisini ve trafikteki diğer araçları tehlikeye atarak makas attığı anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 13:34
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    Ankara'da trafiği tehlikeye atan makas kamerada

    Ankara’da Çevre Yolu Pursaklar giriş mevkisinde bir sürücü tehlikeli hareketler sergiledi.

    Araç, sol şeritten seyreden bir aracın önüne makas atarak geçti.

    PARÇALARI DAĞILDI

    Ardından, makas atan araç orta refüje sürtmesinden dolayı parçaları etrafa dağıldı.

    Trafiği tehlikeye atan o makas görüntüleri, bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

    Ankara'da trafiği tehlikeye atan makas kamerada ViDEO

    Ankara da trafiği tehlikeye atan makas kamerada #1

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