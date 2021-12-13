Euro
15.5619
-1.03%
Dolar
13.7824
-0.73%
Altın
789.68
-0.78%
Borsa
2.101
3.2%
Bitcoin
683.114
-3.55%
BTXN Coin
40.37
-1.53%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Ankara'da trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el kondu

    Kuzey Çevre Yolu üzerinde ani şerit değiştirerek trafiği riske atan sürücünün ehliyetine el konarak 1627 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el kondu

    Ankara'da 2 gün önce Kuzey Çevre Yolu'nda otomobiliyle ilerlerken birçok kez şerit değiştiren sürücü, tehlike saçtı.

    Başka bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yoğun tepki alması üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

    SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

    Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kimliği tespit edilen sürücüye 1627 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

    Ankara da trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el kondu #1

    "ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞTİR"

    Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 11 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa 1627 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir