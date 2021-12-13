Ankara'da trafiği tehlikeye sokan sürücünün ehliyetine el kondu

Kuzey Çevre Yolu üzerinde ani şerit değiştirerek trafiği riske atan sürücünün ehliyetine el konarak 1627 lira ceza kesildi.

Ankara'da 2 gün önce Kuzey Çevre Yolu'nda otomobiliyle ilerlerken birçok kez şerit değiştiren sürücü, tehlike saçtı.

Başka bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yoğun tepki alması üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kimliği tespit edilen sürücüye 1627 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

"ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLMİŞTİR"

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 11 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa 1627 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.