Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Kurusarı köyü yolu üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TMP 75 plakalı otomobil, kavşakta sola dönmek isteyen başka bir araca çarptı.

3 'Ü ÇOCUK 4 YARALI

Çarpmanın etkisiyle 06 TMP 75 plakalı araç mezarlık tellerine savrulurken, diğer araç kendi etrafında dönerek durdu.

Kazada sürücüsü ve plakası belirlenmeyen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza bölgede bulunan benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.





"BU KAVŞAKTA İKAZ LAMBASI YOK"

Kaza anında benzinlikte çalışan Galip Patir, kazanın dün öğle saatlerinde yaşandığını söyledi. Patir, "Bir araç üç arabayı sollayarak çok hızlı bir şekilde geliyordu. Diğer kadının kullandığı araç ise kavşaktan dönmeye çalışıyordu ve çok feci çarpıştılar.

Bu burada birinci, ikinci kaza değil, son iki yıl içerisinde 11'inci kaza oldu. Bundan önce ekmek arabası devrildi, bir araba bahçenin tellerine girdi.

Kazadan sonra sürücü kadının belinde bir problem vardı. Bir çocuğun da ayağı kırılmıştı.

Çarpan araç mezarlık tellerine savrulduğu için o arkadaşta bir sıkıntı yoktu. Bu kavşakta gördüğünüz gibi ne bir viraj levhası ne ikaz lambası var.

Buraya yetkililer ya bir trafik lambası ya da bir kasis koyarlarsa bu kazalar olmaz diye düşünüyorum" dedi.

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