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- Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 2 araçla çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.
- DHA
- 18.06.2021 - 17:45
- Güncelleme : 18.06.2021 - 17:46
Ankara-Kırıkkale yolu, Mamak Lalahan Mahallesi mevkisinde, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 LA 0295 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle şerit değiştirdi.
2 ARACA ÇARPTI, 6 KİŞİ YARALANDI
Kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen otomobil, 06 SNR 02 ve 26 BL 472 plakalı araçlarla çarpıştı. Kazada 3 araçtaki 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara-Kırıkkale yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.