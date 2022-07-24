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    Ankara'da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi

    Tatilden evlerine dönen aile, yolculuk esnasında kaza geçirdi. Otomobildeki anne ve kızı hayatlarını kaybetti. Acılı baba ise cenazeye kazadan kalan yaralarıyla katıldı.
    • 24.07.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 16:05
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    Ankara'da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi

    Ankara'nın Yenidoğan mevkisinde yaşanan korkunç kaza anne ve kızını hayattan kopardı.

    Edinilen bilgiye göre, Murat Yolartıran yönetimindeki 06 EB 1626 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Gelini ve torunu kurtarılamadı

    Yalova'dan Ankara'ya tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobilde, sürücü Murat Yolartıran'ın gelini Melek Yolartıran (34) ile torunu Bilge Yolartıran (5) hayatını kaybetti.

    Kazada, Bilge'nin kız kardeşi Ahsen Yolartıran (3) ile Murat Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran yaralandı.

    Ankara'da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi VİDEO

    Ankara da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi #1

    Can veren annenin öğretmen olduğu öğrenildi

    Etimesgut ilçesindeki Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen Melek Yolartıran ile hayatını kaybeden kızı Bilge için Polatlı ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

    Acılı baba, cenazeye bandajla katıldı

    Anne ve kızının tabutları, yan yana koyuldu. Yakınları, cenazede güçlükle ayakta durdu.

    Melek Yolartıran'ın eşi Salibey Yolartıran, hastanede yapılan bandajlarla geldiği cenazede eşi ve kızını son yolculuğuna uğurladı. Anne ve kızı kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

    Ankara da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi #2

    Ankara da trafik kazası: Anne ve kızı can verdi #3


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