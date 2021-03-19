İki çocuğu kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara trafiğinde ilginç anlar yaşandı.

Altındağ Bentderesi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir aracın üzerine çıkan iki çocuk, yolda gitmekte zorlanan bir otomobili ayaklarıyla ittirdi.

O ANLAR KAMERADA

Tehlikeye aldırış etmeyen sürücülerle çocukların sorumsuz tavırları ise pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.

Ankara'da trafikte akılalmaz manzara