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- Ankara'da trafikte akılalmaz manzara
Ankara'da trafikte akılalmaz manzara
İki çocuğu kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.
- İHA
- 19.03.2021 - 14:46
Ankara trafiğinde ilginç anlar yaşandı.
Altındağ Bentderesi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir aracın üzerine çıkan iki çocuk, yolda gitmekte zorlanan bir otomobili ayaklarıyla ittirdi.
O ANLAR KAMERADA
Tehlikeye aldırış etmeyen sürücülerle çocukların sorumsuz tavırları ise pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.
Ankara'da trafikte akılalmaz manzara