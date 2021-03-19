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    Ankara'da trafikte akılalmaz manzara

    İki çocuğu kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 14:46
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    Ankara'da trafikte akılalmaz manzara

    Ankara trafiğinde ilginç anlar yaşandı.

    Altındağ Bentderesi Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir aracın üzerine çıkan iki çocuk, yolda gitmekte zorlanan bir otomobili ayaklarıyla ittirdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Tehlikeye aldırış etmeyen sürücülerle çocukların sorumsuz tavırları ise pes dedirtti. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı.

    Ankara'da trafikte akılalmaz manzara

    Ankara da trafikte akılalmaz manzara #1

    Ankara da trafikte akılalmaz manzara #2

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