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    Ankara'da trafikte kasklı kavga

    Ankara'da, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ile otomobil sürücüsü ve arkadaşlarının trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:34
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    Ankara'da trafikte kasklı kavga

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Bestekar Sokak'ta ilerleyen lüks otomobil, aynı güzergahta ilerleyen motosiklete hafif çarparak devrilmesine neden oldu.

    Yere düşen motosikletin sürücüsü ile arkada oturan arkadaşı, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

    Otomobil sürücüsü ile arkadaşlarının otomobilden inmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

    ORTALIK KARIŞTI

    Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildekiler yumruk yumruğa birbirine girdi.

    Ankara da trafikte kasklı kavga #1

    KASKLA KAFASINA VURDU

    Kavga sırasında eline kask geçiren araçtakilerden birinin, motosikletin arkasında oturan kişinin başında bulunan kaska vurması görüntüye yansıdı.

    Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Yol ortasında kavga ettiler VİDEO

    Ankara da trafikte kasklı kavga #2

    Ankara da trafikte kasklı kavga #3

    Ankara da trafikte kasklı kavga #4

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