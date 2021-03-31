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Ankara'da trafikte kasklı kavga
Ankara'da, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ile otomobil sürücüsü ve arkadaşlarının trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
- DHA
- 31.03.2021 - 13:52
- Güncelleme : 31.03.2021 - 14:34
Ankara'nın Çankaya ilçesi Bestekar Sokak'ta ilerleyen lüks otomobil, aynı güzergahta ilerleyen motosiklete hafif çarparak devrilmesine neden oldu.
Yere düşen motosikletin sürücüsü ile arkada oturan arkadaşı, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.
Otomobil sürücüsü ile arkadaşlarının otomobilden inmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.
ORTALIK KARIŞTI
Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildekiler yumruk yumruğa birbirine girdi.
KASKLA KAFASINA VURDU
Kavga sırasında eline kask geçiren araçtakilerden birinin, motosikletin arkasında oturan kişinin başında bulunan kaska vurması görüntüye yansıdı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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