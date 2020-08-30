Ankara'da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü

Tartıştığı sürücüyü bacak ve karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan saldırgan sonrasında polise teslim oldu.

Gece saat 02.30 sıralarında Ankara’nın Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Battalgazi Sokak’ta otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen 28 yaşındaki Eren Gümüşboğa ile B.K. arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAYIP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı. B.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SEVK EDİLİRKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa, Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.