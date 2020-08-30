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    Ankara'da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü

    Tartıştığı sürücüyü bacak ve karnından bıçaklayarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan saldırgan sonrasında polise teslim oldu.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 14:00
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    Ankara'da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü

    Gece saat 02.30 sıralarında Ankara’nın Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Battalgazi Sokak’ta otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen 28 yaşındaki Eren Gümüşboğa ile B.K.  arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    İkilinin kavşakta araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLAYIP, OLAY YERİNDEN KAÇTI

    B.K., Eren Gümüşboğa'yı bacak ve karnından yaraladı. B.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ankara da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü #1

    SEVK EDİLİRKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Gümüşboğa, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüşboğa,  Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

    Ankara da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü #2

    POLİSE TESLİM OLDU

    Olay yerinden kaçan B.K. daha sonra polise teslim olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ankara da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi öldürüldü #3

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