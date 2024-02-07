Ankara'da trafikte yumruk yumruğa kavga Ankara Çankaya'da trafikte sürücüler arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

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İHA

Her gün defalarcası yaşanan trafik kavgalarında bu kez adres başkent Ankara...

Çankaya ilçesi 6001 Caddesi üzerinde iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Bir kadın ve bir erkek araçlarından inerek diğer aracın sürücü ile tartıştı.

Olayın büyümesi taraflar arasında yumruklu kavga çıktı.

"Ödeyeceksin bu arabanın masrafını"

Kavgaya karışan kadın, "Ödeyeceksin bu arabanın masrafını" diye bağırırken olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafları ayırdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)