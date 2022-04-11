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    Ankara'da Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Ev arkadaşı Songül Saylam'ın sevgilisi Oğuzhan Karakaya tarafından silahla katledilen Tuğçe Mutlu hakkındaki davada istenen ceza belli oldu. Çift, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.
    • 11.04.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:04
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    Ankara'da Tuğçe'yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi

    Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Tuğçe Mutlu, geçtiğimiz yıl evinde battaniyeye sarılı halde ölü bulunmuştu.

    Evde yapılan incelemerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, genç kadının eşinden yeni boşandığı ve 'sahtecilik' ile 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

    Cinayet delilleri bulundu

    Başından silahla vurulduğu belirlenen Mutlu hakkında soruşturma başlatan polis, ev arkadaşı Songül Saylam'ın ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunamaması nedeniyle Mutlu'nun cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

    Katil ev arkadaşının erkek arkadaşı çıktı

    Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Mutlu'nun evine son giren kişinin Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı. Karakaya'nın ise Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam'ın sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu'nun, sevgilisi Saylam hakkında küfrettiğinde sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp tek el başına ateş ettiğini söyledi.

    Ankara da Tuğçe yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi #1

    İkisi de tutuklandı

    Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Songül Saylam ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, kendisine herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını söyledi. Karakaya ve Saylam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karakaya ve Saylam hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açtı.

    Ankara da Tuğçe yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi #2

    İddianame: Biri azmettirdi, biri öldürdü

    DHA'nın haberine göre; savcılık iddianamesinde, Tuğçe ile Songül'ün bir süredir devam eden aynı evde kalma konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, olay günü akşam saatlerinde şüpheliler ve tanıkların bulunduğu sırada Songül ile Tuğçe'nin tartıştığına dikkat çekildi.

    Şüpheliler ve tanıkların evden ayrıldıktan sonra Oğuzhan'la Songül'ün Tuğçe'yi öldürme konusunda anlaştıklarının belirtildiği iddianamede, Songül Saylam'ın azmettirici ve Oğuzhan Karakaya'nın da öldürme eylemini gerçekleştirecek kişi olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Sanıklar, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Ankara da Tuğçe yi öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi #3


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