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    Ankara'da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi

    Kadınlara zorla uyuşturucu kullandırarak fuhşa sürükleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 08:40
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    Ankara'da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi

    Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullandırılarak fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Polis ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren çalışmada yapılan ara yakalamalarda, 14 kişide 24.35 gram eroin, 14.25 gram metamfetamin, 37.81 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Operasyonun devamında; Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören'de 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Operasyon sonucu, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınırken, 35 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #1

    3’Ü TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık kararıyla serbest kaldı.

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #2

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #3

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #4

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #5

    Ankara da uyuşturucu kullandırarak fuhşa zorlayan çete çökertildi #6

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