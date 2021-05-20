Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik operasyonunda gözaltına alınan şahısların aileleri, polis ekiplerine saldırdı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Örnek Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinde 3 buçuk kilogram ecstasy hap ve saksı içinde 5 kök Hint keneviri bulunduran baba oğul M.Y. ve E.G.'yi gözaltına aldı.

AİLELERİ POLİSE SALDIRDI

M.Y. ile E.G’nin aileleri, şüphelileri sağlık muayenesi için hastaneye götürmek üzere Şehit Köksal Kaşaltı Karakol Merkezi’nden çıkartan polis ekiplerine saldırdı.

Çıkan gerginliği ekipler kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Zanlıların uyuşturucu imalatı ve satışından gözaltına alındığı öğrenildi.

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