Narkotik ekiplerince 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı; 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdüren narkotik ekipleri, şehir dışından getirilen uyuşturucunun piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında D.A. Ç.G. ve C.A. gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun Diyarbakır'dan getirildiği tespit edilirken D.A. ve C.A'nın "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "uyuşturucu madde kullanma" ve çeşitli asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Ç.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı VİDEO