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    Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Keçiören ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
    • 31.05.2022 - 03:28
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    Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

     

    Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı.

    7 şüpheli, 4 bin hap ile yakalandı

    DHA'nın aktardığına göre; bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ankara da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı #1

     


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