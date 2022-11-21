Petrol
83.62
-4.57%
Euro
19.0772
-0.82%
Dolar
18.6147
0.03%
Altın
1.04
-0.56%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
308.743
-2.50%
BTXN Coin
6.06
-0.65%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı

    Yurda Almanya’dan giriş yapan araçta ve araç sahibinin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda, enerji kutusunun içine gizlenmiş kokain bulundu.
    • 21.11.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı

    Ankara’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Polatlı ilçesinde, Almanya’dan ülkeye giriş yaptığı yabancı uyruklu bir araç tespit edildi.

    Araçta ve araç sahibine ait ikametlerde aramalar gerçekleştirildi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında aramalarda, enerji içeceği kutusunun içerisine gizlenmiş halde 356 gram taş kokain maddesi, 419 gram esrar maddesi ile ısı ve ışık veren düzenek altında saksılarda yetiştirilmekte olan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Şüpheli şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

    Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı #1

    Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı #2

    Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı #3


    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
    İç Haber

    Diyarbakır’da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

    Resesyon endişeleri ile emtia fiyatları düşüyor
    Ekonomi

    Resesyon endişeleri ile emtia fiyatları düşüyor

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir