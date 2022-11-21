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- Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı
Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı
Yurda Almanya’dan giriş yapan araçta ve araç sahibinin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda, enerji kutusunun içine gizlenmiş kokain bulundu.
- 21.11.2022 - 17:47
- Güncelleme : 21.11.2022 - 17:56
Ankara’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Polatlı ilçesinde, Almanya’dan ülkeye giriş yaptığı yabancı uyruklu bir araç tespit edildi.
Araçta ve araç sahibine ait ikametlerde aramalar gerçekleştirildi.
Ele geçirilenler
İHA’nın haberine göre; Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında aramalarda, enerji içeceği kutusunun içerisine gizlenmiş halde 356 gram taş kokain maddesi, 419 gram esrar maddesi ile ısı ve ışık veren düzenek altında saksılarda yetiştirilmekte olan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.