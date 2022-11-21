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Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı

Ankara’da, uyuşturucu operasyonu: Kokain, içecek kutusundan çıktı

Yurda Almanya’dan giriş yapan araçta ve araç sahibinin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda, enerji kutusunun içine gizlenmiş kokain bulundu.