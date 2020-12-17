Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü

Husumetli iki grubun karşı karşıya geldiği çatışmada biri Suriye uyruklu 2 kişi hastanede hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri arıyor…

Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken yaralılardan İ.A'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı.

Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN İSİMLER

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İ.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.