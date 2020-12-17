Euro
9.5372
0.28%
Dolar
7.7913
-0.14%
Altın
467.9
0.01%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
169.971
11.53%
EXEN Coin
10.95
3.30%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü

    Husumetli iki grubun karşı karşıya geldiği çatışmada biri Suriye uyruklu 2 kişi hastanede hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri arıyor…
    • DHA
    • 17.12.2020 - 07:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi'nde uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

    Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı.

    ŞÜPHELİLER KAÇTI

    İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken yaralılardan İ.A'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı.

    Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Ankara da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü #1

    MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN İSİMLER

    Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi.

    Ankara da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü #2

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan İ.A. da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ankara da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü #3

    Ankara da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir