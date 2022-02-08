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    Ankara'da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti

    Etimesgut ilçesinde boru döşeyen işçi, kepçenin altında kalarak can verdi. İşçinin cansız bedeni toprağa verilirken, sosyal medyada paylaşmış olduğu videolar ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:56
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    Ankara'da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti

    Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtindeki inşaatta bir işçi olarak çalışan Birol Doğan, boru döşemek üzere harekete geçti.

    Bu kapsamda çalışmasını sürdüren inşaat işçisinin üzerine, kepçe düştü.

    KEPÇENİN ALTINDA CAN VERDİ

    Kepçenin altında ezilen işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Birol Doğan'ın cansız bedeni, memleketi Çorum'da toğrağa verildi.

    SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

    İşçinin ölümünün ardından ise geriye sosyal medyadaki renkli paylaşımları kaldı.

    Ankara'da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti ViDEO

    Ankara da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti #1

    Ankara da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti #2

    Ankara da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti #3

    Ankara da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti #4


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