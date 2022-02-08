Etimesgut ilçesinde boru döşeyen işçi, kepçenin altında kalarak can verdi. İşçinin cansız bedeni toprağa verilirken, sosyal medyada paylaşmış olduğu videolar ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtindeki inşaatta bir işçi olarak çalışan Birol Doğan, boru döşemek üzere harekete geçti.

Bu kapsamda çalışmasını sürdüren inşaat işçisinin üzerine, kepçe düştü.

KEPÇENİN ALTINDA CAN VERDİ

Kepçenin altında ezilen işçi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Birol Doğan'ın cansız bedeni, memleketi Çorum'da toğrağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

İşçinin ölümünün ardından ise geriye sosyal medyadaki renkli paylaşımları kaldı.

Ankara'da üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti ViDEO













