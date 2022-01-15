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Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı
Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks evlerde hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı.
- İHA
- 15.01.2022 - 09:01
- Güncelleme : 15.01.2022 - 12:12
Ankara’da, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Amirliği tarafından dubleks tarzı evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında 93 farklı adresteki kameralar takibe alındı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Tanınmamak için maske ve kapüşonlu bir şekilde gezdikleri tespit edilen E.K. ve Ö.Y. dün gece 01.00 sıralarında hırsızlık amaçlı girdikleri evde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ
Şahısların, daha öncede 3 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. E.K. ile Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı VİDEO