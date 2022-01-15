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Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı

Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı

Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks evlerde hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı.