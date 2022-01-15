Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
586.441
0.76%
BTXN Coin
33.49
-0.32%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı

    Yenimahalle ilçesinde villa ve dubleks evlerde hırsızlık yapan E.K. ve Ö.Y., polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı

    Ankara’da, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Amirliği tarafından dubleks tarzı evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında 93 farklı adresteki kameralar takibe alındı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Tanınmamak için maske ve kapüşonlu bir şekilde gezdikleri tespit edilen E.K. ve Ö.Y. dün gece 01.00 sıralarında hırsızlık amaçlı girdikleri evde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı #1

    3 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIKLARI BELİRLENDİ

    Şahısların, daha öncede 3 farklı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. E.K. ile Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı VİDEO

    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı #2

    Ankara’da villa hırsızları suçüstü yakalandı #3


    Görüş Bildir