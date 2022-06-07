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Ankara'da yağmur hayatı felç etti
Ankara'da etkili olan yağmurun ardınan caddeleri su basarken sürücüler araçlarının üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı.
- 07.06.2022 - 14:40
- Güncelleme : 07.06.2022 - 15:19
Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu.
Şehir yine her yağmurdan sonra görmeye alışık olduğumuz anlara sahne oldu.
Yağmur Ankara'nın genelinde etkili olurken bazı ilçeler daha çok etkilendi.
Caddeler dereye dönüştü
Özellikle Yenimahalle ve Etimeskut adeta sulara teslim oldu.
Mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı.
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Araçların üzerine çıkıp canlarını kurtardılar
Dereye dönüşen caddelerde araçları ile suyun ortasında kalan bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.
O anlara ilişkin görüntüler izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
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