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    Ankara'da yağmur hayatı felç etti

    Ankara'da yağmur hayatı felç etti

    Ankara'da etkili olan yağmurun ardınan caddeleri su basarken sürücüler araçlarının üzerine çıkarak sulardan korunmaya çalıştı.
    • 07.06.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 15:19
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    Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu.

    Şehir yine her yağmurdan sonra görmeye alışık olduğumuz anlara sahne oldu.

    Yağmur Ankara'nın genelinde etkili olurken bazı ilçeler daha çok etkilendi.

    Caddeler dereye dönüştü

    Özellikle Yenimahalle ve Etimeskut adeta sulara teslim oldu.

    Mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı.

    Ankara'da yağmur hayatı felç etti ViDEO

    Araçların üzerine çıkıp canlarını kurtardılar

    Dereye dönüşen caddelerde araçları ile suyun ortasında kalan bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

    O anlara ilişkin görüntüler izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

    Ankara'da çöp konteynerleri ve araçlar sel sularında sürüklendi ViDEO

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