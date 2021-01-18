Ankara'da yakalanan DEAŞ'lı 2 kardeşe 15 yıl hapis istemi

Eylem için keşif ve istihbarat yaptıkları sırada MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'lı 2 kardeş hakkında açılan davada, 15 yıl hapis isteminde bulunuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Ankara Bölge Başkanlığının koordinesinde, 2020 yılının Kasım ayında bir operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen iki kardeş Amir Rakan Elmusa Elhayal ve Anvar Elmusa Elhayal yakalandı.

İki kişi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

KAÇAK YOLLARLA GİRİŞ YAPTILAR

Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan tarafından hazırlanan ve Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, her iki sanığın da kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları, yakalandıklarında üzerlerinde çıkan kimliklerin, Suriye’de bulunan ve terör konusunda haklarında istihbari bilgi bulunmayan kardeşlerine ait olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Anvar Elmusa Elhayal’ın, DEAŞ’ın Suriye’de etkin olduğu dönemde üst düzey sorumlu olduğunun belirlendiği, 2017 yılında eylem yapılacak yerlerin tespiti için keşif amacıyla Türkiye’ye gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.

AVUSTURYA SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sanık Anvar Elmusa Elhayal’a ilgili yapılan dijital incelemede, kullandığı cep telefonunda, Kasım 2020’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da 3 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili görüntüler ele geçirildi.

Telefonda, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ebu Ducane El Albani Kujtim Fejzulai’nin fotoğraflarının bulunduğu, fotoğrafların Telegram adlı program aracılığıyla gönderildiği tespit edildi.

BİAT YEMİNİ ETTİ

Yine telefonda çıkan 44 saniyelik videonun örgütün yayın organı tarafından yayınlanan görüntü olduğu, videoda saldırıyı gerçekleştiren teröristin, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi’ye biat yemini yaptığının anlaşıldığı aktarıldı.

KONUM BELİRLEME PROGRAMI ÇIKTI

İddianamede, Anvar Elmusa Elhayal’ın telefonunda değişik koordinatlara ait fotoğrafların yer aldığı bu fotoğrafların örgütün kullandığı ‘Atak Civilian’ adlı konum belirleme programında indirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca telefonda bulunan 47 sayfalık PDF dosyasının, bu programın kullanım kılavuzu olduğu belirlendi. İddianamede, Elhayal’ın örgüt adına edinmiş olduğu program aracılığıyla keşif faaliyetleri yaptığı, yapmış olduğu keşif faaliyetlerini derleyerek telefonuna yüklediği ve örgütün üst düzey elebaşlarına gönderdiği bilgisi yer aldı.

ANKARA'DA BENZER SALDIRI PLANI

Elhayal’ın ülkemizden sınır dışı edilen Avusturya saldırısını düzenleyen teröristle de bağlantılı olduğu belirtilerek, yakalanmaması halinde Ankara’da benzer bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olduğu vurgulandı.

SURİYE’DE DEAŞ’IN MEZARCILIĞINI YAPTI

Yine iddianamede, yapılan istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen bilgilere göre, sanığın DEAŞ’ın etkin olduğu dönemde örgüt adana kepçe operatörlüğü yaptığı, örgütün yaptığı toplu katliamlarda cesetleri gömme işini üstlendiği de aktarıldı.

Sanığın örgüt adına faaliyet gösterilen bölgelerde yol kontrol yapan ekipte de yer aldığının tespit edildiği belirtildi.

DEAŞ’TAN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Anvar Elmusa Elhayal, suçlamaları reddetti. Suriye’de kepçe operatörlüğü yaptığını, DEAŞ’ın gelmesinden sonra kepçesine el konulduğunu, örgütten kaçtığını, daha önce Türkiye’ye gelen kardeşinin yanına gelerek tarım işinde çalıştığını söyledi.

Telefonunda çıkan konum programını 1 ay önce indirdiğini ve incelediğini ancak hiçbir şey anlamadığını, hiçbir yerin konum bilgisini telefonuna yüklemediğini söyleyen Elhayal, irtibatı olmadığını iddia ettiği Avusturya saldırısını gerçekleştiren kişinin fotoğrafının da telefonuna nasıl yüklendiğini bilmediğini iddia etti.

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

İddianamede, diğer sanık Amir Rakan Elmusa Elhayal’ın da kardeşiyle birlikte örgüt adına Türkiye’de keşif çalışmaları yaptığı aktarıldı. Her iki sanık da Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.