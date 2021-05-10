Ankara'da yakışıklı değilsin dediği için eşini öldüren cani tutuklandı

Ankara'da eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'nın yanında vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü.

EŞİNİ "YAKIŞIKLI DEĞİLSİN DİYORDU" GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alınmış, ifadesinde "'Eşim bana sürekli yakışıklı değilsin' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım." demişti.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.