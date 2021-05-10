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    Ankara'da yakışıklı değilsin dediği için eşini öldüren cani tutuklandı

    Ankara'da eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 20:50
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    Ankara'da yakışıklı değilsin dediği için eşini öldüren cani tutuklandı

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'nın yanında vahşice bıçaklanarak öldürülmüştü.

    EŞİNİ "YAKIŞIKLI DEĞİLSİN DİYORDU" GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜ

    Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alınmış, ifadesinde "'Eşim bana sürekli yakışıklı değilsin' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım." demişti.

    TUTUKLANDI

    Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    Ankara da yakışıklı değilsin dediği için eşini öldüren cani tutuklandı #1

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