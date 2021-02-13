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- Ankara'da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı
Ankara'da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı
- DHA
- 13.02.2021 - 13:25
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon, cüzdan gibi değerli eşyaları kimliği belirsiz kişilerce çalınan kişilerin kayıp eşyalarının bulunması için 'Kayıp Eşya Projesi' başlattı.
Proje kapsamında yapılan çalışmada 3 kadının kaybolan telefonlarının 'yankesicilik' yöntemiyle çalındığı tespit edildi.
'SANSAR' LAKAPLI YANKESİCİ TESPİT EDİLDİ
3 olayın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin, 'sansar' lakaplı Edip Ş. olduğu saptandı.
KAMERAYA YANSIDI
Edip Ş'nin, kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alma anları ve kaçması, görüntüye yansıdı. Görüntülerde, Metro çıkışında oluşan kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.
12 AYRI SUÇU ÇIKTI
Edip Ş., polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.