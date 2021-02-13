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    Ankara'da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı

    Kalabalık meydanlarda yalnız yürüyen kadınları hedef alan 'Sansar' lakaplı yankesici, polisin operasyonu sonucu yakalandı.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 13:25
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    Ankara'da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon, cüzdan gibi değerli eşyaları kimliği belirsiz kişilerce çalınan kişilerin kayıp eşyalarının bulunması için 'Kayıp Eşya Projesi' başlattı.

    Proje kapsamında yapılan çalışmada 3 kadının kaybolan telefonlarının 'yankesicilik' yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

    'SANSAR' LAKAPLI YANKESİCİ TESPİT EDİLDİ

    3 olayın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin, 'sansar' lakaplı Edip Ş. olduğu saptandı.

    Ankara da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Edip Ş'nin, kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alma anları ve kaçması, görüntüye yansıdı. Görüntülerde, Metro çıkışında oluşan kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

    Ankara da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı #2

    12 AYRI SUÇU ÇIKTI

    Edip Ş., polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da yalnız kadınları hedef alan yankesici yakalandı #3

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